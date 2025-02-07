لنقل مطالبهم لبغداد.. وفد من البرلمان العراقي يزور خيم المعتصمين في السليمانية

2025-02-07 13:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ زار وفد منمجلس النواب العراقي، يوم الجمعة، خيم المعتصمين في السليمانية للإطلاع علىأوضاعهم الصحية والاجتماعية، ونقل مطالبهم إلى الجهات التنفيذية في الحكومةالعراقية.

وقال النائب يوسفالكلابي، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "الوفد الذي يضم مجموعةمن نواب محافظات الوسط والجنوب، جاء للاستماع إلى مطالب المعتصمين والعمل علىإيصالها إلى الجهات المختصة".

وأضاف أن "أبرزالمطالب تشمل تثبيت رواتبهم في المصارف الاتحادية، وصرف العلاوات والترقياتالمتوقفة، وضمان الكرامة للمواطنين في إقليم كوردستان، فضلاً عن حل مشكلة الرواتبالمدخرة".

وتابع الكلابي أن "الوفد،بعد عودته إلى بغداد، سيعمل على تشكيل لجنة لمتابعة عمل اللجان الفنية المشتركةبين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، والمتعلقة بصرف مستحقات الموظفين فيالإقليم".

وأشار إلى أن "الهدفالأساسي من هذه الزيارة هو ضمان إيصال صوت المعتصمين والسعي نحو إيجاد حلول عمليةلمشاكلهم العالقة، في إطار الجهود المبذولة لتقريب وجهات النظر بين بغداد وأربيل".

يشار إلى أن المعلمينوالموظفين المضربين عن الطعام في السليمانية، قرروا اليوم رفض تلقي الرعايةالصحية، في خطوة تصعيدية باعتصامهم، بعد أن كانوا يتلقون الرعاية الصحية طيلة فترةإضرابهم عن الطعام منذ نحو 10 أيام.