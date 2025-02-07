السليمانية.. المعلمون المضربون عن الطعام يقررون رفض تلقي العلاج الطبي

2025-02-07 13:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن المعلمونوالموظفون المضربون في السليمانية، يوم الجمعة، عن قرار جديد يقضي بعدم تلقي أيعلاج طبي، في تصعيد جديد لاحتجاجاتهم المستمرة منذ أكثر من 11 يومًا.

وجاء هذا القرار بعدفشل الاستجابة لمطالبهم المتعلقة بصرف الرواتب في مواعيدها ووقف تدهور أوضاعهمالاقتصادية.

وقال المتحدث باسمالمعلمين والمضربين عثمان كولبي، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إنهمقرروا "رفض أي تدخل طبي ومعالجة صحية اعتبارًا من اليوم، في خطوة تهدف إلىالضغط على الجهات المعنية للاستجابة لمطالبنا".

وشدد على أن "الاحتجاجاتستستمر حتى تحقيق مطالبهم بشكل كامل".

وفي سياق متصل، حذرالدكتور صباح هورامي، المدير العام لصحة السليمانية، خلال مؤتمر صحفي، حضرته وكالةشفق نيوز من أن "الوضع الصحي للمعلمين المضربين قد دخل مرحلة جديدة وخطيرة".

وأكد أن "قرارهمبعدم تلقي العلاج يشكل تهديدًا مباشرًا لحياتهم، لا سيما أن الإضراب عن الطعاميؤدي إلى تدهور وظائف الأعضاء المختلفة في الجسم".

وأضاف هورامي:"نحن كجهات طبية لا ندعم هذا القرار، ونرفض بشكل قاطع الامتناع عن تلقيالرعاية الصحية، لأنه قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على حياتهم".

و يأتي هذا التصعيد فيظل استمرار الاحتجاجات أمام ممثلية الأمم المتحدة في السليمانية، حيث يواصلالمضربون عن الطعام اعتصامهم للمطالبة بصرف رواتبهم دون تأخير وإعادة تفعيلالترقيات الوظيفية، ومع دخول الأزمة مرحلة جديدة، تتزايد المخاوف من تفاقم الوضعالصحي للمضربين إذا لم يتم إيجاد حل سريع لهذه الأزمة المتفاقمة.

ومنذ أكثر من عشرةأيام، ينفذ عدد من المعلمين والموظفين الحكوميين في السليمانية إضرابًا مفتوحًااحتجاجًا على تأخر صرف الرواتب وعدم تلبية مطالبهم المتعلقة بتحسين أوضاعهمالمالية.

واتخذ المحتجون خطوةتصعيدية عبر الإضراب عن الطعام أمام مبنى ممثلية الأمم المتحدة، تعبيرًا عن غضبهممن تكرار الأزمة المالية وتأخر دفع المستحقات.