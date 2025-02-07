2025-02-07 14:00:06 - المصدر: الطاقة

انخفض إنتاج الكهرباء في العراق بصورة كبيرة خلال الأيام الماضية، على خلفية استمرار أزمة نقص إمدادات الغاز الإيراني، وخطط الصيانة المجدولة في عدد من المحطات. وكشف وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الجمعة 7 فبراير/شباط (2025)، عن أسباب تراجع إنتاج الطاقة الكهربائية، مشيرًا إلى أن إيران وعدت بتوفير كميات الغاز مع اقتراب الصيف. وقال فاضل …

إقرأ: إنتاج الكهرباء في العراق ينخفض 13 ألف ميغاواط بسبب الغاز الإيراني والصيانة على منصة الطاقة



