2025-02-07 14:18:04 - المصدر: ايشان

في خطوة أثارت جدلًا قانونيًا واسعًا، قررت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى هيئة قضائية في العراق، تعليق تنفيذ بنود قانون العفو العام، بعد أن أقره مجلس النواب في وقت سابق. وعللت المحكمة قرارها بوجود ملاحظات قانونية رأت أنها لا تتوافق مع الدستور العراقي. أثار تعليق تنفيذ بنود قانون العفو العام من قبل المحكمة الاتحادية العليا جدلًا […]

ظهرت المقالة العفو العام يشعل الجدل: انقسام قضائي يثير تساؤلات دستورية أولاً على ايشان.



