2025-02-07 14:18:05 - المصدر: ايشان

ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن مسؤولين بالجيش الإسرائيلي شككوا خلال اجتماعات سرية بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير سكان غزة وإمكانية تنفيذها. وقالت الصحيفة إن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، عقد يوم أمس جلسة تقييم أولية مع قادة الجيش الإسرائيلي ومنظومة الأمن بشأن إمكانية السماح لسكان غزة بالخروج طوعا من القطاع، وفقا للخطة التي عرضها […]

ظهرت المقالة مسؤولون بجيش الاحتلال يشككون بخطة ترامب لتهجير سكان غزة أولاً على ايشان.



