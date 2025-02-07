2025-02-07 15:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

أعلن جهاز أمن السليمانية (الآسايش)، اليوم الجمعة (7 شباط 2025)، عن القبض على سائق مركبة تسبب في حادث مروري أدى إلى مقتل شخص وإصابة راكب.

وقال الجهاز في بيان تلقته، "بغداد اليوم"، إنه “بعد وقوع حادث انقلاب مركبة تقل أسرة على طريق السليمانية بينجوين وتسبب بوفاة سائق المركبة وإصابة أحد ركابها، على الفور شرع جهاز أمن الإقليم بالتحقيق حول أسباب الحادث”.

وأضاف أن “التحقيقات أظهرت وقوع الحادث نتيجة مشادة كلامية تطورت إلى عراك بين سائقين في ناحية نالباريز، أقدم أحدهما على إصابة الآخر بسكين وملاحقته بالسيارة وأدى ذلك إلى فقدان السائق المُلاحَق السيطرة على مركبته وانقلابها”.

وأوضح أن “الحادث المروري أسفر عن مقتل السائق وإصابة أحد ركابها وفرار المتسبب”، مؤكدا أنه “بعد صدور الموافقات القضائية فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا حتى توصلت إلى هوية المتهم الذي سلم نفسه لاحقا تمهيدا لمحاسبته قانونيا”.