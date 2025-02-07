إعلان الحداد في ناحية بديالى لمدة ثلاثة أيام

2025-02-07 15:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أعلن مسؤول حكومي، اليوم الجمعة (7 شباط 2025)، الحداد لمدة ثلاثة أيام على خلفية حادث سير مروع أودى بحياة سبعة أشخاص من عائلة واحدة في ديالى.

وقال مدير ناحية جديدة الشط، طالب الخزرجي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن إدارة الناحية قررت إعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام على خلفية مصرع سبعة أشخاص من عائلة واحدة في حادث سير مروع على طريق ديالى بغداد، جميعهم من أهالي ناحية جزيرة الشاطئ.

وأضاف الخزرجي أن الحادث مروع ويمثل مأساة، خاصة أن من بين الضحايا أطفال ونساء، مؤكداً أن إعلان الحداد يأتي تفاعلاً مع هذا الحدث الجلل الذي كان له وقع مؤلم ومؤسف على هذه الناحية، خاصة وأن العائلة المنكوبة من العوائل المعروفة في ناحية جديدة الشط.

وأشار الخزرجي إلى أن معدلات حوادث السير على طريق ديالى بغداد مرتفعة، حيث فقد العشرات حياتهم خلال الأشهر الماضية بسبب تنامي معدلات حوادث السير المروعة نتيجة السرعة الزائدة والتجاوزات الخاطئة والمخالفات المرورية العديدة.

وكان مصدر طبي أكد، اليوم الجمعة (7 شباط 2025)، مصرع سبعة أفراد من عائلة واحدة في حادث سير مروع قرب الحدود الإدارية بين ديالى وبغداد.

وقال المصدر، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "سبعة أشخاص من عائلة واحدة، بينهم ثلاثة أطفال وامرأة، لقوا مصرعهم جراء حادث سير مروع على الطريق الرئيسي بين ديالى وبغداد، بالقرب من ناحية جديدة الشط، أقصى شمال غرب المحافظة".

وأضاف أن "الحادث نجم عن اصطدام مركبة صغيرة بشاحنة كبيرة، مما أدى إلى هذه الخسائر البشرية الفادحة"، لافتاً إلى أن "العائلة كانت تسكن إحدى مناطق ناحية جديدة الشط، وتم نقل الجثث إلى دائرة الطب العدلي".

وأوضح المصدر أن "شدة الاصطدام كانت السبب الرئيسي في مصرع جميع أفراد العائلة، الذين كانوا عائدين إلى منزلهم قادمين من بغداد".