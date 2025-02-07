الإعمار تحدد آلية شمول المقبولين بقروض الإسكان

2025-02-07 15:55:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

حددت وزارة الاعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الجمعة، آلية شمول المقبولين بقروض صندوق الإسكان، فيما أكدت أن شمول المقبولين سيكون تباعاً. وقال المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار في حديث لوكالة الانباء العراقية تابعته الاقتصاد نيوز، إنه بعد اكمال التقديم على منصة اور الالكترونية، تجري حاليا مرحلة التدقيق من على المنصة ويتم اعلام المقبولين عبر رسائل نصية على هواتفهم، لافتا الى أن الاعلان عن عدد المعاملات المقبولة الكلية سيكون بعد اكتمال عمليات التدقيق. وأشار الصفار الى أن شمول المقبولين من المتقدمين على القروض سيكون تباعاً وحسب نقاط المفاضلة، مبينا أن الصندوق يحتاج الى اموال اضافية لسد الحاجة الكبيرة للمتقدمين خاصة وانه يمنح هذه القروض بدون فوائد مثل باقي المصارف كونه معني بدعم ملف الإسكان ومطلوب منه دعم المواطنين لبناء مساكنهم المنفردة ولا يستهدف ارباح مثل المصارف وهو يعمل بتمويل ذاتي من خلال تدوير الاموال الموجودة لديه والتي يتم استعادتها من مقترضين سابقين ليتم منحها الى مستفيدين جدد. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام