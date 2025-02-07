2025-02-07 16:00:02 - المصدر: واع

بغداد - واعحقق المنتخب الوطني للشباب، اليوم الجمعة فوزاً على فريق نادي كاسيتسارت (أحد أندية دوري الدرجة الأولى التايلاندية) بهدفين مقابل هدفٍ في المباراةِ الودية التي أقيمت في بانكوك ضمن تحضيراته النهائيّة لبطولةِ آسيا دون 20 عاماً التي تفتتح في الصين يوم الأربعاء المقبل.وأشرك الملاكُ التدريبيّ، بقيادة المدرب عماد محمد، تشكيلين مختلفين في شوطي المباراة، والتي شهدت مشاركةَ اللاعب أموري فيصل بعد شفائه من الإصابة.وكان منتخبُ الشباب قد حققَ الفوز على منتخبِ تايلاند بهدفٍ في المباراةِ الأولى، وتعادل مع منتخبِ كوريا الجنوبية بهدفٍ في المباراة الثانية.ومن المؤمل أن يغادرَ وفد منتخب الشباب بعد غدٍ الأحد إلى الصين للمشاركةِ في بطولة آسيا، حيث سيخوض البطولةَ ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات كوريا الشمالية والسعودية والأردن، على أن يفتتحَ مباراته الأولى أمام منتخبِ كوريا الشمالية يوم الخميس المُقبل.