2025-02-07 16:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

كشف البولندي فويتشيك تشيزني، حارس برشلونة، اليوم الجمعة (7 شباط 2025)، حقيقة وجود خلافات بينه وزميله إينياكي بينيا، عقب الانتصار العريض (5-0) خلال مواجهة فالنسيا مساء أمس الخميس، في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، في معقل الخفافيش ملعب "ميستايا".

وقال تشيزني، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "لا توجد أي مشكلة بيني وإينياكي. علاقتنا جيدة جدا، وندعم بعضنا البعض من أجل مصلحة الفريق".

وأضاف: "سعيد جدا لأننا تمكنا من الخروج بشباك نظيفة. ليس كفوز بنتيجة 5-1، أو 5-2، بل 5-0 يبدو أفضل. زملائي قدموا مباراة رائعة وسهلوا علي المهمة".

وتحدث الحارس عن الفاعلية الهجومية للفريق، حيث سجل برشلونة 14 هدفا في 3 مباريات بالكأس، و109 أهداف في 35 مباراة هذا الموسم: "عقلية الفريق؟ نعم، هي مهمة، لكن عندما نكون عدوانيين هجوميا ومنظمين دفاعيا، يصبح اللعب ضدنا أمرا صعبا للغاية".

واختتم تشيزني حديثه بالتأكيد على تطوره المستمر في التكيف مع أسلوب برشلونة الدفاعي: "أشعر بثقة كبيرة. ما زلت أتأقلم على أسلوب اللعب الذي يعتمد على خط دفاع متقدم، لكنني أتحسن يوما بعد يوم وأشعر بأمان أكبر، ولدي حماس كبير لمساعدة الفريق".

بهذا الانتصار أكمل برشلونة عقد المتأهلين للدور نصف النهائي، بعد ريال مدريد، وأتلتيكو مدريد، وريال سوسيداد.

وسجل لبرشلونة، فيران توريس ثلاثية "هاتريك"، فيرمين لوبيز، ولامين يامال في الدقائق (3، 17، 23، 30، 59).

المصدر: وكالات