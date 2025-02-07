نجم برشلونة: من الصعب رؤية فالنسيا في هذا الوضع

2025-02-07 16:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

عبر نجم برشلونة فيران توريس، اليوم الجمعة (7 شباط 2025)، عن سعادته بالانتصار العريض بنتيجة (5-0) خلال مواجهة فالنسيا امس الخميس، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا، في معقل الخفافيش ملعب "ميستايا".

وقال توريس، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية، إننا "كنا نعتقد أن المباراة ستكون صعبة للغاية، لكن حالفنا الحظ بتسجيل هدفا في وقت مبكر، ما أثر عليهم. أتمنى لهم التوفيق وآمل أن ينجوا من الهبوط".

وأضاف: "من الصعب رؤية نادي طفولتك وحياتك في هذا الوضع، يجب أن يتركوا الأمور خارج الملعب جانبًا ويدعموا اللاعبين، فهم بحاجة لذلك".

وبهذا الانتصار يكمل برشلونة عقد المتأهلين للدور نصف النهائي، بعد ريال مدريد، أتلتيكو مدريد، وريال سوسيداد.

وسجل لبرشلونة، فيران توريس ثلاثية "هاتريك"، فيرمين لوبيز، ولامين يامال في الدقائق (3، 17، 23، 30، 59) على التوالي.



المصدر: وكالات