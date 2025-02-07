2025-02-07 16:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ فاز منتخبُ شباب العراق لكرة القدم، يومالجمعة، على فريق نادي كاسيتسارت (أحد أندية دوري الدرجة الأولى التايلاندية)بهدفين مقابل هدفٍ، بمباراة ودية في بانكوك ضمن تحضيراته النهائيّة لبطولةِ آسيادون 20 عاماً التي تفتتح في الصين يوم الأربعاء المقبل.

وحضر المباراة عُضو المكتب التنفيذيّ للاتحادِ العراقيّلكرة القدم مشرف المنتخب "محمد ناصر"، حيث أشرك الملاكُ التدريبيّ،بقيادة المدرب عماد محمد، تشكيلين مختلفين في شوطي المباراة، والتي شهدت مشاركةَاللاعب أموري فيصل بعد شفائه من الإصابة.

وكان منتخبُ الشباب، قد حققَ الفوز على منتخبِ تايلاندبهدفٍ نظيف في المباراةِ الأولى، وتعادل مع منتخبِ كوريا الجنوبية بهدفٍ لمثله فيالمباراة الثانية.

ومن المؤمل أن يغادرَ وفد منتخب الشباب بعد غدٍ الأحد إلىالصين للمشاركةِ في بطولة آسيا، حيث سيخوض البطولةَ ضمن المجموعة الثانية إلى جانبمنتخبات كوريا الشمالية والسعودية والأردن، على أن يفتتحَ مباراته الأولى أماممنتخبِ كوريا الشمالية يوم الخميس المُقبل.