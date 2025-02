وفد من البرلمان يزور خيام المعتصمين بالسليمانية ويتوعد بنقل مطالبهم لبغداد

2025-02-07 16:30:08 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى زار وفد من مجلس النواب العراقي، اليوم الجمعة، خيم المعتصمين في السليمانية للإطلاع على أوضاعهم الصحية والاجتماعية، ونقل مطالبهم إلى الجهات التنفيذية في الحكومة العراقية. وقال النائب يوسف الكلابي، خلال مؤتمر صحفي، إن "الوفد الذي يضم مجموعة من نواب محافظات الوسط والجنوب، جاء للاستماع إلى مطالب المعتصمين والعمل على إيصالها إلى الجهات المختصة". […]

