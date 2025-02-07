القبض على عدد من المتهمين وضبط اسحلة غير مرخصة في بغداد

2025-02-07 16:55:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، عن إلقاء القبض على عدد من المتهمين وضبطت أسلحة غير مرخصة في بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مديرية نجدة بغداد الكرخ تواصل ممارساتها الأمنية والتجوال لتأمين قواطع المسؤولية، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة الماضية عن القبض على (3) متهمين بالسرقة، ومتهمين(2) بإطلاق العيارات النارية، وضبط (9) عجلات مطلوبة، و(3) أسلحة غیر مرخصة".

واضاف البيان، أنه "تم اصطحاب المتهمين مع المضبوطات لمراكز الشرطة التابعة للقيادة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أصوليا".