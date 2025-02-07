مواطنو السليمانية ينضمون لخيام المضربين عن الطعام للمطالبة بحل أزمة الرواتب (صور)

2025-02-07 17:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ في مشهديعكس وحدة الصف الشعبي، ورفض المماطلة في حلّ القضايا المعيشية، شهدت محافظةالسليمانية انضمام العشرات من المواطنين من مختلف الشرائح والفئات إلى خيامالاعتصام التي ينظمها الموظفون المضربون عن الطعام، احتجاجاً على استمرار أزمةالرواتب والمشاكل العالقة بين حكومتي بغداد وأربيل.

وقال مراسل وكالة شفقنيوز في السليمانية، إن المعتصمين عبّروا عن تضامنهم الكامل مع الموظفين المضربينعن الطعام، مشددين على دعمهم المستمر للمطالب الشرعية التي تتركز حول صرف الرواتبوحل المشاكل الاقتصادية التي تثقل كاهل مواطني إقليم كوردستان.

ووفقاً للمتظاهرين،فإن الخلافات والصراعات السياسية بين حكومتي بغداد وأربيل يجب أن تُحلّ بعيداً عنالتأثير على حياة المواطنين ومعيشتهم، مطالبين بتطبيق الدستور العراقي بشكل يضمنالحقوق والامتيازات لجميع العراقيين، دون تمييز بين مواطني الإقليم وسكان باقيمناطق البلاد.

وقد عبّر المعتصمون عناستيائهم من استمرار هذه الأزمة، داعين إلى اتخاذ إجراءات فورية تنهي حالة الإحباطالشعبي وتعيد الثقة بين المواطنين والحكومات المعنية.

وتعكس هذه الاعتصاماترسالة واضحة من الشارع في السليمانية بأن حقوق المواطنين ومعيشتهم ليست مجالاًللتجاذبات السياسية، وأن الحاجة ملحّة لحلول عملية وعادلة تصون كرامة المواطنينوتضمن لهم حياة مستقرة بعيداً عن أجواء الأزمات والصراعات.