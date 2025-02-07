الطائرات التركية تستهدف مواقع عمالية في جبل كارة شمالي دهوك

2025-02-07 18:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني اليوم الجمعة، بأن الطائرات الحربية التركية شنت غارات جوية استهدفت مواقع تابعة لحزب العمال الكوردستاني في سلسلة جبال كارة الواقعة شمال محافظة دهوك وذلك في إطار العمليات العسكرية التي تنفذها انقرة داخل الاراضي العراقية.

وأضاف المصدر لوكالة شفق نيوز؛ ان القصف الجوي استهدف القمم الجبلية المطلة على قرية هلوري في هجوم يعد الأول من نوعه في هذه المنطقة منذ بدء العمليات التركية الاخيرة.

وأشار إلى ان الغارات لم تقتصر على المواقع العسكري بل طالت أيضا منازل في قرية مژي ما ادى الى تدمير عدد منها واشار الى ان سكان هذه القرية كانوا قد غادروها قبل عامين بعد تصاعد حدة المواجهات المسلحة بين القوات التركية وعناصر حزب العمال الكوردستاني.