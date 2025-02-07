أربيل.. جبل سفين يتحول إلى وجهة سياحية بعد تساقط الثلوج (صور)

2025-02-07 18:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ مع تساقط الثلوج الكثيفة، بات جبل سفين في قضاء شقلاوة بمحافظة أربيل وجهةمفضلة لسكان إقليم كوردستان والزوار من مختلف المحافظات العراقية، حيث توافدتالعشرات من العائلات والشباب للاستمتاع بالأجواء الشتوية الساحرة والتزلج علىالجليد.

متعةالثلوج والمغامرات

وشهدقضاء شقلاوة والمناطق التابعة له خلال الأيام الماضية حركة سياحية نشطة، حيث تجمّعالزوار لالتقاط الصور التذكارية واللعب بالثلج، كما انتشرت أكشاك بيع المشروباتالساخنة والمأكولات المحلية، ما أضفى أجواءً دافئة على المكان رغم البرد القارس.

هيوا،أحد زوار الجبل من أربيل، قال في حديثه لوكالة شفق نيوز "في كل عام، بعدتساقط الثلوج، نأتي إلى جبل سفين للاستمتاع بجمال الطبيعة. هذا المكان يشبهالمناطق السياحية في أوروبا".

أماعلي، القادم من بغداد مع عائلته، فقد عبّر لوكالة شفق نيوز، عن إعجابه بالمناظرالخلابة، قائلاً "هذه هي المرة الأولى التي أزور فيها شقلاوة في الشتاء،والمنظر هنا مذهل. نشعر وكأننا في عالم آخر".

كماتحدثت رُبى لوكالة شفق نيوز، وهي شابة من البصرة تزور الجبل لأول مرة، قائلة"لم أرَ الثلوج من قبل في محافظتي، لذا كانت هذه التجربة رائعة. الأجواء هناجميلة جداً، والناس ودودون".

وجهةسياحية شتوية مفضلة

ويُعدجبل سفين من أهم الوجهات السياحية في إقليم كوردستان، حيث يجذب الزوار على مدارالعام، لكنه يصبح أكثر تميزاً في الشتاء مع تغطية الثلوج لقممه، مما يجعله مكاناًمثالياً لمحبي الطبيعة والمغامرات الشتوية.

ووثقتعدسة وكالة شفق نيوز مناظر الثلوج وإقبال السياح والمواطنين إلى المكان.