التخطيط توضح تفاصيل وأهمية مذكرة التفاهم مع مصر في مجال السيطرة النوعية

2025-02-07 18:05:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - آمنة السلاميأكدت وزارة التخطيط، اليوم الجمعة، أن مذكرة التفاهم مع الجانب المصري تهدف للارتقاء بمستوى التعاون الفني والتقني في مجال المواصفات ونظم تقييم المطابقة.وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم توقيع مذكرة تفاهم بين الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية العراقي، والهيئة العامة للمواصفات والجودة المصرية؛ بهدف الارتقاء بمستوى التعاون الفني والتقني في مجال المواصفات ونظم تقييم المطابقة خلال زيارة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الأخيرة إلى بغداد".وأضاف الهنداوي، أن "الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية سيقوم بعد دخول مذكرة التفاهم حيز النفاذ بإعلام الجانب المصري بذلك، ثم يتم تحديد نقاط اتصال بين الطرفين وتعيين لجنة فنية مشتركة من الجانبين؛ لتفعيل التعاون المشترك في مذكرة التفاهم آنفة الذكر".