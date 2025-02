2025-02-07 18:16:32 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى خاطبت مستشارية الأمن الوطني القومي، وزارة العدل العراقية، بشأن نقل سجناء أبناء المحافظات المحررة إلى سجون قريبة من محافظاتهم، لتسهيل زيارة ذويهم. وجاء في وثيقة صادرة عن المستشارية: أن "مجلس الأمن الوطني العراقي وخلال جلسته (1 – 2025) المنعقدة بتاريخ 22 كانون الثاني وجّه بالآتي: التأكيد على وزارة العدل بالإسراع في تأهيل وتهيئة […]

The post توجّيه بنقل سجناء المناطق المحررة إلى سجون قريبة من مناطقهم appeared first on جريدة المدى.