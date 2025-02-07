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توجّيه بنقل سجناء المناطق المحررة إلى سجون قريبة من مناطقهم

توجّيه بنقل سجناء المناطق المحررة إلى سجون قريبة من مناطقهم
توجّيه بنقل سجناء المناطق المحررة إلى سجون قريبة من مناطقهم
2025-02-07 18:16:32 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى خاطبت مستشارية الأمن الوطني القومي، وزارة العدل العراقية، بشأن نقل سجناء أبناء المحافظات المحررة إلى سجون قريبة من محافظاتهم، لتسهيل زيارة ذويهم. وجاء في وثيقة صادرة عن المستشارية: أن "مجلس الأمن الوطني العراقي وخلال جلسته (1 – 2025) المنعقدة بتاريخ 22 كانون الثاني وجّه بالآتي: التأكيد على وزارة العدل بالإسراع في تأهيل وتهيئة […]

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