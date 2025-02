برلماني "ممتعض" من انتشار مراقد وهمية في بابل ويدعو إلى الحد منها

2025-02-07 18:16:32 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدىدعا النائب حيدر المطيري، ديوان الوقف الشيعي، إلى الحد من انتشار مراقد وهمية في محافظة بابل. ووفق وثيقة صادرة عن المطيري وموجهة إلى ديوان الوقف الشيعي، اطلعت عليها (المدى)، فإنه "يرجى النظر في الحد والسيطرة على انتشار المراقد الدينية الوهمية في محافظة بغداد، غير التابعة إلى الأمانة العامة للمزارات الشيعية أو مديرية الوقف الشيعي، […]

