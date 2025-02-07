2025-02-07 18:27:04 - المصدر: ايشان

لم تعد ندرة المياه في العراق مجرد تحدٍّ بيئي، بل أصبحت عاملًا رئيسيًا في تأجيج النزاعات العشائرية، خاصة في المناطق الجنوبية التي تعتمد على الزراعة كمصدر رئيسي للعيش. مع تفاقم أزمة الجفاف وتراجع تدفقات الأنهار، باتت الخلافات على مياه الري تتصاعد إلى مواجهات مسلحة تهدد الاستقرار الاجتماعي في البلاد. في محافظة ميسان، قُتل شخصان وأصيب […]

ظهرت المقالة الجنوب يواجه الكارثة.. حروب العطش تشتعل: دماء تُراق بسبب الماء أولاً على ايشان.



