2025-02-07 18:27:04 - المصدر: ايشان

حددت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الجمعة، آلية شمول المقبولين بقروض صندوق الإسكان، فيما أكدت أن شمول المقبولين سيكون تباعاً. وقال المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار لوكالة الأنباء العراقية، إنه “بعد إكمال التقديم على منصة أور الالكترونية، تجرى حالياً مرحلة التدقيق من على المنصة، ويتم إعلام المقبولين عبر رسائل نصية على هواتفهم”. ولفت الى […]

ظهرت المقالة الإعمار تحدد آلية شمول المقبولين بقروض الإسكان: ستصلهم رسائل عبر هواتفهم أولاً على ايشان.



