بغداد.. الإطاحة بعدد من المتهمين بينهم بجرائم "التهديد" في الكرخ والرصافة

2025-02-07 18:40:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، (7 شباط 2025)، عن الإطاحة بعدد من المتهمين بينهم متهم بجرائم "التهديد" وآخرين أطراف مشاجرات مسلحة بجانبي الكرخ والرصافة.

وقال اعلام عمليات بغداد في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان: "تشكيلات الفرقتين (الاولى، الالية) شرطة اتحادية بإسناد الاجهزة والوكالات الإستخبارية، تمكنت من إلقاء القبض على أربعة متهمين وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهم بجرائم التهديد بعد اقدامه على وضع (قنبلة يدوية ورسالة مكتوبة) داخل إحدى الدور السكنية، وآخرين أطراف مشاجرات وضبط الأسلحة والأعتدة غير المرخصة التي بحوزتهم وذلك ضمن مناطق (حي الشرطة، النهروان، مجمع الاحسان/المدائن) في جانبي الكرخ والرصافة".

وأشار البيان الى "تسليم المتهمين والمضبوطات الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم".