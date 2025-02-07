ثلاث مهمات لكاساس في هولندا

2025-02-07 18:50:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

يسعى الإسباني خيسوس كاساس مدرب المنتخب العراقي إلى تنفيذ ثلاث مهمات في زيارته إلى هولندا، خصوصًا وأن الدوري الهولندي الممتاز يضم ثلاثة لاعبين مهمين في تشكيلة المنتخب العراقي.

ووصل كاساس هولندا رفقة مساعده سلفادور روميرو، لإكمال ثلاث مهمات في إطار خطته التحضيرية لخوض تصفيات آسيا الحاسمة، المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وقالت المصادر ان: "مدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس وصل هولندا من أجل إكمال ثلاث مهمات على أجندته، حيث التقى المدرب فور وصوله بمدافع فريق هيرنيفين الهولندي حسين علي، وسأله عن مستوى لياقته البدنية، وطالبه بأن يكون على أتم الاستعداد للمباراتين المقبلتين للعراق في تصفيات كأس العالم في شهر مارس/ آذار المقبل، وكانت هذه مهمته الأولى".

وأضافت: "المهمة الثانية، تتمثل بلقاء لاعب فريق أوتريخت الهولندي زيدان إقبال، إذ يرغب كاساس بتحفيزه بشكل أكبر، خصوصًا وأن اللاعب مستمر في اللعب بشكل أساسي مع فريقه ويقدم مردودات طيبة، وبالتالي سينعكس إيجابًا على وضع المنتخب العراقي في التصفيات، خاصة وأن مركز خط الوسط يعد من أهم المراكز في خطة المدرب الإسباني، الذي يتطلع لتصحيح الأوضاع في المنتخب العراقي".

وتابعت: "المهمة الثالثة لكاساس في هولندا، تتمثل في لقاء اللاعب علي جاسم المنتقل حديثًا إلى صفوف ألمير سيتي، حيث يرغب المدرب الإسباني في الحديث بشكل مكثف إلى اللاعب الذي بات يحتاج إلى النصائح أكثر من أي وقت مضى، لأنه يريد تحقيق النجاح في مهمته الهولندية هذه المرة، بعد الإحباط الذي أصابه في فريقه السابق كومو الإيطالي نتيجة عدم مشاركته في المباريات".