مرور أربيل: البدء بتشغيل كاميرات المخالفات في التقاطعات الرئيسة

2025-02-07 18:50:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

أعلنت مديرية مرور أربيل، يوم الجمعة (7 شباط 2025)، بدء تشغيل كاميرات التقاط المخالفات في التقاطعات الرئيسية في المدينة.

وقالت المديرية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إنه "بعد أكثر من 10 أيام من الاختبار، سيتم تشغيل كاميرات التقاط المخالفات عند التقاطعات الرئيسية في أربيل اعتباراً من الساعة 12 منتصف الليل لرصد المخالفات المرورية توثيقها".

ووفقًا لبيان المديرية، "ستقوم الكاميرات برصد عدة أنواع من المخالفات، أبرزها، تجاوز الإشارة الحمراء، تجاوز السرعة المحددة عند تشغيل الإشارة الخضراء، تخطي خط التوقف عند وجود الإشارة الحمراء".

وأوضحت المديرية أن التقاطعات التي ستعمل فيها الكاميرات هي كل من تقاطع باز، تقاطع إسكان، تقاطع زيتونة، تقاطع خانزاد سوران، تقاطع سيتاقان، تقاطع أكرم منتك، تقاطع رزگاري، تقاطع نوروز، تقاطع گولان، تقاطع شيخ چولي، تقاطع جيهان، تقاطع سربستي، تقاطع مامۆستا سعد عبدالله، دوران 40 مترا قرب حلويات عشتار، ودوران 40 مترا قرب مسجد جودت أسعد

ودعت مديرية المرور السائقين إلى "الالتزام بالقوانين المرورية لتجنب الغرامات والمخالفات".