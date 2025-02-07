أمطار تبدأ منتصف الليلة وتؤثر تدريجيًا على مناطق عدة في العراق
2025-02-07 18:50:05 - المصدر: بغداد اليوم
بغداد اليوم - بغداد
توقع المتنبئ الجوي واثق السلامي، يوم الجمعة (7 شباط 2025)، هطول أمطار تبدأ من منتصف الليلة وتؤثر تدريجيًا على مناطق عدة في العراق.
تشمل المناطق المتأثرة:
1. الموصل
2. صلاح الدين
3. ديالى
4. كركوك
5. شمال الأنبار
6. العاصمة بغداد
7. واسط
8. شمال بابل
ويضيف السلامي: "يُنصح سكان هذه المناطق باتخاذ الاحتياطات اللازمة، خاصة إذا كانت الأمطار غزيرة أو مصحوبة بعواصف، لتجنب أي أضرار محتملة أو صعوبات في التنقل".