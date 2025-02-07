2025-02-07 18:50:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

توقع المتنبئ الجوي واثق السلامي، يوم الجمعة (7 شباط 2025)، هطول أمطار تبدأ من منتصف الليلة وتؤثر تدريجيًا على مناطق عدة في العراق.

تشمل المناطق المتأثرة:

1. الموصل

2. صلاح الدين

3. ديالى

4. كركوك

5. شمال الأنبار

6. العاصمة بغداد

7. واسط

8. شمال بابل

ويضيف السلامي: "يُنصح سكان هذه المناطق باتخاذ الاحتياطات اللازمة، خاصة إذا كانت الأمطار غزيرة أو مصحوبة بعواصف، لتجنب أي أضرار محتملة أو صعوبات في التنقل".