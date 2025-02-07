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أمطار تبدأ منتصف الليلة وتؤثر تدريجيًا على مناطق عدة في العراق

أمطار تبدأ منتصف الليلة وتؤثر تدريجيًا على مناطق عدة في العراق
أمطار تبدأ منتصف الليلة وتؤثر تدريجيًا على مناطق عدة في العراق
2025-02-07 18:50:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -  بغداد

توقع المتنبئ الجوي واثق السلامي، يوم الجمعة (7 شباط 2025)، هطول أمطار تبدأ من منتصف الليلة وتؤثر تدريجيًا على مناطق عدة في العراق. 

تشمل المناطق المتأثرة:

1. الموصل

2. صلاح الدين

3. ديالى

4. كركوك

5. شمال الأنبار

6. العاصمة بغداد

7. واسط

8. شمال بابل

ويضيف السلامي: "يُنصح سكان هذه المناطق باتخاذ الاحتياطات اللازمة، خاصة إذا كانت الأمطار غزيرة أو مصحوبة بعواصف، لتجنب أي أضرار محتملة أو صعوبات في التنقل".

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