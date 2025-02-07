شؤون المخدرات: عام 2025 سيكون الأشد قسوة على المتورطين

2025-02-07 18:55:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكدت مديرية شؤون المخدرات في وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، تحقيق نتائج نوعية في حملتها المستمرة ضد هذه الآفة خلال حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لم تتحقق منذ العام 2003، فيما توعدت أن يكون العام 2025 أشد قسوة ضد المتورطين.وقال حسين يوسف التميمي المتحدث الرسمي باسم مديرية شؤون المخدرات في وزارة الداخلية لوكالة الأنباء العراقية (واع): إننا "نعمل بإشراف وزير الداخلية عبد الأمير كامل الشمري مباشرةً وحققنا نتائج في ملف مكافحة المخدرات بعد تولي حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لم تتحقق منذ عام 2003".وأضاف، أن "النتائج والإنجازات تمثلت بتفكيك شبكات مخدرات محلية ودولية ونوعية والقبض على متاجرين دوليين وكميات كبيرة من المواد المخدرة وأصبح عملنا استخباريًا".وتابع، أن "مديرية شؤون المخدرات ستواصل التصدي للمتورطين بالمتاجرة في المخدرات وسنخوض حربًا نوعية ضدهم على المستويين المحلي والدولي ولن نتهاون في تنفيذ واجباتنا الوظيفية الوطنية لحماية أمن المجتمع وسيكون عام 2025 أشد الأعوام قساوة على المتورطين بجريمة المخدرات".