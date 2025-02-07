"جاردينيا هاوس".. قصة نجاح لاجئة سورية في زاخو

2025-02-07 18:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ سلطت مفوضيةالأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الضوء على مشروع حديقة تضم نباتات غريبة، لسيدةسورية لاجئة في إقليم كوردستان، حيث تميزت ولفتت الأنظار لها، لاسيما وأنها جزء منبرنامج المفوضية.

وبحسب التقرير، الذيترجمته وكالة شفق نيوز، فإن حديقة السيدة السورية اللاجئة وتدعى سيلفا، تنبضبالحياة في قلب مدينة زاخو، وهي حافلة بالخضرة والزهور والاعشاب الرقيقة،والنباتات الغريبة مثل البرتقال الياباني، مضيفا أنها قد تبدو حديقة عادية لكنهبالنسبة لسيلفا، فإنها تمثل أكثر من ذلك لأنها بمثابة شريان الحياة الذي يسندها هيوعائلتها.

واشار التقرير، إلى أن"سيلفا فرت من الصراع في مسقط رأسها بمدينة الحسكة في شمال شرق سوريا فيالعام 2013، وكانت وقتها طالبة لم يكتمل تخرجها في الهندسة الزراعية، وعندما أجبرتعلى النزوح حملت معها الى العراق حلمها بالتخرج والعمل في الهندسة الزراعية".

وقال التقرير، إن"سيلفا عندما وصلت للمرة الأولى إلى إقليم كوردستان، استقرت في مخيم كوركوسكللاجئين، القريب من مدينة أربيل، ولكنها رفضت السماح للظروف بأن تحدد لهامستقبلها، وحافظت على تصميمها لكي تستكمل تعليمها وتقدمت بالتماسات الى المكاتبالحكومية المحلية والجامعات لكي تسمح لها باستئناف دراستها، فحققت النجاح في نهايةالأمر"، مضيفا أنه "بعد سنوات من المثابرة، نالت شهادة الهندسة الزراعيةمن جامعة صلاح الدين في أربيل".

ونقل التقرير عن سيلفاقولها إنها "تعلمت الكثير من الجامعة"، مضيفة أنها "عززت حبهاللزراعة وفتحت عينيها على إمكانات زراعة النباتات، والآن، صارت تريد استكشاف طبالاعشاب وفهم كيف يمكن للنباتات علاج الامراض".

ولفت التقرير، إلى أن"سيلفا بعد زواجها في العام 2022، انتقلت مع زوجها الى زاخو، وتشاركا فيحبهما للبستنة، وقررا بدء مبادرة صغيرة في حديقتهما المنزلية، وتمكنا برغم المواردالمحدودة، من شراء نبتة وقاموا برعايتها حتى ضاعفوها إلى 18 نبتة، وتحول هذاالنجاح الصغير إلى بذرة لنمو أعمالهما".

ونقل التقرير عن سيلفاقولها "لقد بدأنا بدون شيء، حيث اشترى زوجي التربة، وزرعت تلك النبتة الاولى.وبدأنا ببطء من هناك، وبدأت البيع للجيران وعائلتي، وسرعان ما صار الناس يأتون الىمنزلنا لمعرفة النباتات التي علينا بيعها".

وتابع التقرير، أنه"بسبب الدعم المقدم من خلال برنامج المساعدة النقدية لمفوضية اللاجئين، نجحتسيلفا بتطوير عملها للانتقال الى المرحلة التالية، واطلقت مع زوجها اسم (جاردينياهاوس) على منزلهما".

وأشار التقرير، إلى أن"سيلفا هي واحدة من 56 ألف لاجئ وطالب لجوء حصلوا على دعم نقدي من مفوضيةاللاجئين في العام 2024، وذلك ضمن برنامج مخصص للاجئين الأكثر ضعفا في العراقلمساعدتهم على تغطية الاحتياجات الاساسية مثل الايجار والغذاء".

وبحسب التقرير، فإن"بعض اللاجئين مثل سيلفا، يتمكنون أيضا من توفير جزء من هذه المساعداتالنقدية بعد تغطية نفقاتهم الاساسية، مما يسمح لهم بالاستثمار في مشاريع تجاريةصغيرة".

وذكر التقرير، بأنهبالنسبة الى سيلفا، فإن إقامة "جاردينيا هاوس" هو مجرد البداية، لأنهاتدرك أنه لا تزال هناك تحديات أمامها، من بينها النقل الذي يمثل عقبة مستمرة، لأنهبدون سيارة للنقل، فإن عدد المزروعات التي بإمكانها نقلها يظل محدودا، مما يقلصقدرتها على توصيل الطلبات لزبائنها، كما تواجه صعوبة بحماية نباتاتها خلال أشهرالشتاء القاسية.

إلا أن التقرير، أكدأن سيلفا دفعها إصرار قوي، ونقل عنها قولها "اطمح الى التوسع والاعتماد علىنفسي بشكل أكبر، اريد اقامة مزرعة وانشئ مساحة حيث يمكنني زراعة مجموعة واسعة منالنباتات، بما في ذلك النباتات الأكثر غرابة".

وأضافت أن "حلميهو الحصول على خدمات التوصيل لكي اتمكن من الوصول الى المزيد من الاشخاص في كافةانحاء إقليم كوردستان".

ولفت التقرير إلى أن"سيلفا بدأت بالفعل بتجربة جلب نباتات فريدة من نوعها الى زاخو، مثل البرتقالالياباني، والتي اثارت انتباه واعجاب مجتمعها".

وختم التقرير بالقول،إن أسلوب سيلفا في البستنة، ادى الى تحويل منزلها الى عمل تجاري ومصدر للإلهام.

ترجمة وكالة شفق نيوز