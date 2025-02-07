2025-02-07 19:00:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - امنة السلاميأكدت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، أن نشاط الهزات الأرضية في العراق والذي يستمر منذ بداية العام الحالي خفيف كونه يقع ضمن منطقة ذات جغرافيا آمنة.وقال مدير إعلام الهيئة عامر الجابري، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المناطق الشمالية الشرقية في العراق تقع ضمن مناطق التقاء الصفائح التكتونية، وهي نطاقات انتشار الصدوع والفوالق والكسور التي تسهم بحدوث الهزات الأرضية والتي تتكرر أحيانا بأوقات متقاربة".وأضاف الجابري، أن"هنالك زيارات دورية من قبل اللجان المختصة في قسم الرصد الزلزالي على المناطق المؤشرة ضمن المناطق التي تتأثر بالنشاط الزلزالي المحلي والدولي من قبل دول الجوار، إضافة الى ان النشاط الذي يحدث الهزات الأرضية المتكررة".وتابع، أن "منطقتنا الجغرافية آمنة إذ أن نشاط الهزات يحدث كنتيجة طبيعية لتنفس الأرض وهذا يسمح بتوزع شدة الهزة لتكون خفيفة وعادة ما تحدث الهزات الأرضية في مدن عدة بينها كلار وجمجمال ومندلي وخانقين وبدرة بصورة ضئيلة، وتكون خفيفة وغير مؤثره وغير محسوسة".