ما حقيقة تسجيل نجل ميسي لـ11 هدفا بمباراة واحدة؟

2025-02-07 19:50:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكدت وسيلةإعلام فرنسية، أن نجل الأسطورة ليونيل ميسي، تياغو، لم يسجل 11 هدفا في لقاء واحدكما تناقلته عدة صحف في الأيام الماضية.

وراجت الأيام الماضيةأنباء إحراز تياغو 11 هدفا من أصل 12 فاز به إنتر ميامي تحت 13 عاما على أتلانتايونايتد.

ونشرت إذاعة"مونتي كارلو" الفرنسية كيف أن هذه النتيجة غير حقيقية بدءا من أن هذهالمباراة ليس لها أثر على الموقع الرسمي لمسابقة الدوري الأميركي لكرة القدم.

وأضافت الإذاعة أن"ماركا" الإسبانية أصدرت "مونتاجا" للقاء وضع المتابعين فيحالة من الحذر، إذ لا توجد بطولة كأس الدوري الأميركي تحت 13 عاما، وأن إنتر ميامييلعب في بطولة تسمى دوري فلوريدا وخوض مباريات ضد أندية من الولاية إياها، وأتلانتايونايتد يقع في الجنوب الشرقي. وأخفقت ماركا مجددا بحسب مونتي كارلو بقولها إنأهداف تياغو كانت من الدقيقة 12 حتى 89 لأن مباريات تحت 13 عاما مدتها 70 دقيقةفقط وليس 90، وتقسم على شوطين كل منهما 35 دقيقة و10 دقائق استراحة بين الشوطين.

ويظهر اسم لاعبأحرز الهدف الأخير في اللقاء وهو دييغو لونا جونيور لكن لا وجود لهذا اللاعب فيقائمة الفريق المعتمدة لموسم 2024-2025 والمعلنة في سبتمبر الماضي.

ومنذ مطلع الموسمالحالي ظهر إنتر ميامي بشكل رائع بالخسارة مرة واحدة من أصل 14 مباراة، وسبق لهالفوز 10-1 على أورلاندو سيتي حينه أحرز تياغو هدفا، وأيضا فوز عريض آخر 7-صفر على"وست فلوريدا فليمز" و6-2 على "ميامي فوتبول أكاديمي" و8-صفرعلى "تشارجرز سوكر كلوب".