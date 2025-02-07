الرئيس رشيد يبحث مع العاهل الأردني جهود تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة

2025-02-07 19:55:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

بحث رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الجمعة (7 شباط 2025)، مع ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين، الجهود المبذولة لاحتواء التوترات في المنطقة، وتثبيت الاستقرار فيها.

وذكرت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية، في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن رئيس الجمهورية وملك لأردن "أكدا في اتصال هاتفي، دعمهما الثابت لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، لما يشكله ذلك من أساس لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة".

وأضاف البيان، انه "تم بحث ملف العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية التنسيق المشترك، بما يسهم في تحقيق المصالح العليا بينهما".