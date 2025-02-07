الدهلكي يحذر من مؤشرات خطيرة تنذر باحداث "فوضوية" ويدعو لتحرك عاجل

2025-02-07 19:55:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

عبر القيادي في تحالف العزم النائب رعد الدهلكي، اليوم الجمعة (7 شباط 2025)، عن قلقه البالغ إزاء التطورات الأخيرة في العراق، والتي تشهد محاولات لخلق الفوضى السياسية والمجتمعية.

وأشار بحسب بيان ورد لـ"بغداد اليوم"، إلى أن دعوات الفوضى في المحافظات وإقالة رئيس مجلس محافظة بغداد هي مؤشرات خطيرة قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع إذا لم يتم التحرك لمواجهتها.

وحذر النائب الدهلكي من أن استمرار هذه الأحداث الفوضوية قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات في العراق، مؤكداً أن البلاد ومحافظتها ليست مستعدة لمثل هذه التحديات. داعيا إلى الحذر الشديد والتعامل بحكمة لتفادي المزيد من التدهور.

هذا الموقف يعكس أهمية الاستقرار السياسي والمجتمعي في العراق، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد. ويبدو أن النائب الدهلكي يهدف إلى لفت الانتباه إلى ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لمنع تفاقم الأوضاع والحفاظ على الأمن والاستقرار خاصة بعد الدعوات للتظاهر في المحافظات المحررة من داعش وإجراءات اقالة رئيس مجلس محافظة بغداد عمار القيسي.