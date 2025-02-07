رئيس الجمهورية والعاهل الأردني يؤكدان دعمهما الثابت لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته

2025-02-07 20:00:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد والعاهل الأردني عبد الله الثاني، اليوم الجمعة، دعمهما الثابت لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته.وذكر بيان لرئاسة الجمهورية- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد بحث هاتفيًا مع العاهل الأردني عبد الله الثاني بن الحسين، الجهود المبذولة لاحتواء التوترات في المنطقة وتثبيت الاستقرار فيها".وأكد رئيس الجمهورية والعاهل الأردني خلال الاتصال الهاتفي- بحسب البيان- "دعمهما الثابت لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، لما يشكله ذلك من أساس لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة".وأضاف البيان، أن "الاتصال بحث أيضا ملف العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وأهمية التنسيق المشترك، بما يسهم في تحقيق المصالح العليا بين البلدين الشقيقين".