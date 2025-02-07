2025-02-07 20:27:05 - المصدر: ايشان

أصدر نواب جبهة الوسط والجنوب، بياناً، موجهاً إلى ائتلاف إدارة الدولة، دعوا خلاله إلى إنصاف المحافظات، وإدراج قانون الحشد ضمن جلسات البرلمان خلال 10 أيام، وعدم تكرار ما وصفوه بـ “مهزلة السلة الواحدة”، فيما توعّدوا باتخاذ إجراءات تصعيدية. وجاء في بيان الجبهة الذي ورد لـ “إيشان”، أنه “بناءً على دعوة رئيس مجلس الوزراء لائتلاف إدارة […]

ظهرت المقالة “لا تكرّروا مهزلة السلة الواحدة”.. جبهة الوسط والجنوب تخاطب إدارة الدولة: سنتخذ خطوات تصعيدية إذا لم تستجيبوا أولاً على ايشان.



