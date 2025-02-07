2025-02-07 20:27:05 - المصدر: ايشان

تصاعدت حدة التوتر على الحدود اللبنانية-السورية خلال الأيام الماضية، مع اندلاع مواجهات عنيفة بين القوات السورية ومسلحين من عشائر لبنانية في بلدة حاويك السورية المحاذية للبنان. وأسفرت الاشتباكات عن سقوط قتيلين لبنانيين على الأقل، وسط عمليات خطف متبادلة بين الطرفين، في تطور يعكس هشاشة الأوضاع الأمنية في المنطقة الحدودية. جاء هذا التصعيد بعد فشل […]

ظهرت المقالة تصعيد خطير على الحدود اللبنانية-السورية: اشتباكات مسلحة وتبادل عمليات الخطف أولاً على ايشان.



