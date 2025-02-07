2025-02-07 20:27:05 - المصدر: ايشان

تحدث تقرير روسي، اليوم الجمعة، عن الوضع الذي يعيشه العراق، بعد سقوط نظام بشار الأسد، فيما أشار إلى أن أوضاع المنطقة تنذر بحدوث تغيير هناك. التقرير الذي نشره موقع “كراسنايا فيسنا” الروسي، أشار إلى أن “العراق يعيش وضعا إستراتيجيا صعبا للغاية، إذ وجد نفسه بعد سقوط الأسد في مواجهة تحديات مرتبطة بالعلاقة مع إيران […]

ظهرت المقالة “أصبح مهدداً”.. تقرير روسي يتحدث عن تغيير في العراق بسبب أوضاع المنطقة أولاً على ايشان.



