2025-02-07 21:05:02 - المصدر: واع

بغداد- واعاعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على 14 متهماً بمواد قانونية مختلفة في بغداد.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع):ان" الجهد الأمني لقطعات الفرقة الآلية في الشرطة الاتحادية والقطعات الملحقة بإسناد الجهد الاستخباري، أسفر عن إلقاء القبض على (14) متهماً بمواد قانونية (مشاجرة، تهديد، تسول، تجاوز في الأراضي الزراعية)، في مناطق (حي الفرات، حي الجهاد، المخابرات، شهداء البياع)، ببغداد".وأضاف البيان انه" تم إحالة المتهمين اصولياً إلى الجهات المختصة".