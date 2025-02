جبهة الوسط والجنوب تحذر من تكرار "مهزلة السلة الواحدة" وتتوعد بالتصعيد

2025-02-07 21:20:08 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدىأصدر نواب جبهة الوسط والجنوب، بياناً، موجهاً إلى ائتلاف إدارة الدولة، دعوا خلاله إلى إنصاف المحافظات، وعدم تكرار ما وصفوه بـ"مهزلة السلة الواحدة"،فيما توعّدوا باتخاذ إجراءات تصعيدية.وجاء في بيان الجبهة الذي تلقته (المدى) أنه "بناءً على دعوة رئيس مجلس الوزراء لائتلاف إدارة الدولة إلى عقد اجتماع موسع يوم السبت، لبحث إيجاد حلول للتحديات التي […]

