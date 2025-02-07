محافظ كربلاء المقدسة: خطة الزيارة الشعبانية دخلت حيز التنفيذ

2025-02-07 21:50:01 - المصدر: واع

كربلاء - واع - عباس الرحيميأعلن محافظ كربلاء المقدسة نصيف الخطابي، اليوم الجمعة، دخول خطة الزيارة الشعبانية حيز التنفيذ.وقال الخطابي في مؤتمر صحفي- حضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مجلس محافظة كربلاء عقد جلسة خاصة لمناقشة الخطط الأمنية والخدمية الخاصة بزيارة النصف من شعبان بحضور قائدي العمليات والشرطة ورئيس أركان الفرات الأوسط للحشد الشعبي، وقد تمت المصادقة عليها".وأضاف الخطابي، أن "الاجتماع جاء بعد سلسلة من الاجتماعات في الشأن الأمني، وهناك تواصل وتوجيهات من قبل القائد العام للقوات المسلحة تلتها زيارات لوزير الداخلية ورئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة، وهناك أيضاً تواصل من قبل المحافظ وقائد العمليات وقائد الشرطة وهيئة الحشد مع وزارة الدفاع وجميع رؤساء الأجهزة الأمنية والاستخبارية الاتحادية".وأوضح المحافظ، أن "الخطة الأمنية نوقشت قبل أيام بصورة تفصيلية في قيادة العمليات، وقد تميزت بمرونة عالية تعتمد على الجهد الاستخباري، وتخلو أيضا من المظاهر المسلحة داخل المدينة، إضافة إلى التركيز العسكري سيقتصر على الحدود الخارجية للمحافظة"، لافتا إلى، أن "الخطة عرضت في مجلس المحافظة وصودق عليها وهي الآن حيز التنفيذ".وأضاف الخطابي، أن "المجلس قرر أثناء مناقشة الخطة تعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس الذي يسبق الزيارة وسيكون هناك تنسيق مع المدير العام لتربية المحافظة فيما يخص امتحانات الطلبة وستستثنى من العطلة الدوائر الأمنية والخدمية ودوائر المهندس المقيم المشرفة على المشاريع، وكذلك المؤسسات التي تحتاجها المحافظة في الزيارة".من جانبه، أشار رئيس مجلس المحافظة قاسم اليساري، أنه "بطلب من قبل رئيس اللجنة الأمنية في المحافظة نصيف الخطابي تم عقد جلسة طارئة لمناقشة ومصادقة الخطة الأمنية الخاصة بزيارة الخامس عشر من شعبان"، مبينا، أن "أعضاء مجلس محافظة كربلاء ناقشوا الخطة مناقشة مستفيضة مع القادة الأمنيين في المحافظة"،وأكد، أن "الخطة ستكون رصينة ومرنة".وكان مجلس محافظة كربلاء المقدسة قد أعلن، مساء اليوم الجمعة، تعطيل الدوام الرسمي الخميس المقبل بمناسبة زيارة النصف من شعبان.وذكر بيان لمجلس محافظة كربلاء- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "رئيس مجلس محافظة كربلاء المقدسة قاسم علي اليساري، قرر تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس المقبل، المصادف 13 شباط، بمناسبة زيارة النصف من شعبان".