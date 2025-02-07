وزير الخارجية يؤكد أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين العراق والمغرب

2025-02-07 22:00:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الجمعة، أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين العراق والمغرب.وذكر بيان للوزارة- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، رئيس المجلس الوزاري للاقتصاد فؤاد حسين، قام بزيارة عمل إلى ميناء طنجة المتوسط في المملكة المغربية الشقيقة، حيث جاءت هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين واستكشاف فرص التعاون المشترك في مجال النقل البحري والخدمات اللوجستية".وأضاف البيان، أن "الوزير خلال الزيارة، استمع إلى شرح مفصل من مسؤولي الميناء حول آلية إدارته وتشغيله، بما في ذلك بنيته التحتية المتطورة والتقنيات الحديثة المستخدمة في تسريع عمليات الشحن والتفريغ، كما تم استعراض دور الميناء بوصفه أحد أهم المراكز اللوجستية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وإسهامه في تعزيز التجارة الدولية وتسهيل حركة البضائع بين أوروبا وأفريقيا والعالم العربي".وأكد الوزير- بحسب البيان- على "أهمية هذه الزيارة في تعزيز التعاون الاقتصادي بين العراق والمغرب"، مشيرًا إلى، أن "ميناء طنجة المتوسط يُعد نموذجًا ناجحًا يمكن الاستفادة منه في تطوير الموانئ العراقية".وأوضح، أن "هذه الزيارة تأتي ضمن الجهود المستمرة لتنويع الشراكات الاقتصادية للعراق وتعزيز دوره في التجارة الدولية".من جانبهم، رحّب مسؤولو الميناء، بـ"هذه الزيارة"، معربين عن، "استعدادهم للتعاون وتبادل الخبرات لتطوير الموانئ العراقية، وبحث تفاصيل التعاون المشترك في مجالات النقل البحري والخدمات اللوجستية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للبلدين".