إصابة 6 أشخاص بحوادث سير واطلاق نار في كركوك

2025-02-07 22:50:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر في مرور ومستشفى كركوك العام، مساء اليوم الجمعة، ان ثلاثة حوادث مروعة سجلت في محافظة كركوك أسفر عنها إصابة ثلاثة، وانقاذ حياة ثلاثة أشخاص (رجل وشاب وطفلة) تعرضوا الى حوادث عرضية مختلفة.

وأبلغ المصدر في تصريح لوكالة شفق نيوز، أن "اربعة سيارات اصطدمت مساء اليوم في تقاطع حي الواسطي وسط المحافظة بين سيارات حديثة أسفر عنها أضرار كبيرة في السيارات واصابة ثلاثة مدنيين كانوا داخل السيارات تم نقلهم الى المستشفى للعلاج".

وأضاف المصدر أن "سبب الحادثة هو العبور الخاطئ لأحد ركاب السيارات وتم فتح تحقيق في الحادثة".

وتمكن فريق طبي من كوادر العمليات الجراحية من إنقاذ حياة ثلاثة اشخاص (رجل وشاب وطفلة) تعرضوا الى حوادث عرضية مختلفة من خلال إجراء ثلاثة عمليات نوعية طارئة استمرت حتى الساعة الرابعة فجرا في ليلة واحدة.

وقال مدير المستشفى محمود ماهر لوكالة شفق نيوز؛ ان "العملية الأولى كانت لإنقاذ حياة رجل اربعيني بعد تعرضه لحادث طلق ناري في الصدر والبطن مما ادى الى تهشم الطحال وحدوث هبوط حاد في الضغط مع صدمة وعائية حيث تمكن الفريق الطبي من استئصال الطحال بالسرعة الممكنة مع إيقاف النزف واصلاح إصابات الحجاب الحاجز".

وتابع أن "العملية الثانية شهدت إنقاذ حياة شاب يعاني من حالة فتق مغبني انسدادي ادى الى انسداد الامعاء مع تورم كبير في منطقة الخصية مصاحبة الى الم شديد حيث تمكن الفريق الطبي من إنقاذ الأمعاء مع إنعاشها وارجاعها الى تجويف البطن وإصلاح الفتق فيما شهدت الحالة الثالثة عملية فتح بطن استكشافي لطفلة تبلغ من العمر 14 عاماً تعرضت الى حادث دهس مع إصابات في البطن والصدر وكسور متعددة".

وأكد ماهر "أن جميع العمليات تكللت بالنجاح التام، واستعاد المرضى عافيتهم بعد الجراحة، وهم الآن تحت الرعاية الطبية لاستكمال العلاج والمتابعة" مشيدا " بالجهود الكبيرة التي بذلها الفريق الطبي والتمريضي لضمان نجاح العمليات وإنقاذ حياة المرضى".