فينيسيوس جونيور يوقف مفاوضات التجديد مع ريال مدريد.. ما هي خطوته المقبلة؟

2025-02-07 22:50:13 - المصدر: قناة الاولى

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رفض الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور فكرة تجديد عقده مع ريال مدريد في الوقت الحالي، مفضلاً تأجيل المفاوضات إلى حين حدوث توقيت أكثر ملائمة. ووفقًا لتقرير شبكة "ريليفو" الإسبانية، فقد فوت فينيسيوس الفرصة لتجديد عقده لفترة أطول مع النادي الملكي، رغم أن عقده الحالي يمتد حتى يونيو 2027.

وكان ريال مدريد قد تواصل مع وكلاء اللاعب لمناقشة تجديد العقد، خاصة بعد تلقي فينيسيوس عرضًا ضخمًا من الدوري السعودي في الصيف الماضي، بلغ قيمته مليار يورو. ورغم ذلك، شكر فينيسيوس النادي على اهتمامه وعرضه، لكنه لم يوافق على التجديد في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أنه يفضل الانتظار للحظة أفضل لفتح المحادثات مجددًا مع الرئيس فلورنتينو بيريز وإدارة النادي.

وعلى الرغم من وصول النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى ريال مدريد، إلا أن النادي استمر في التعامل مع فينيسيوس كأحد نجوم الفريق الأساسيين. ورغم ذلك، تعرض اللاعب لصدمة كبيرة بعد خسارته جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، التي حصل عليها الإسباني رودري



