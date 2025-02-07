المشهداني ورؤساء سابقون للبرلمان يناقشون تطورات المشهد السياسي والاستحقاقات الدستورية المقبلة

2025-02-07 22:55:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

استقبل رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، اليوم الجمعة، (7 شباط 2025)، وفداً من المسؤولين والرؤساء السابقين لمجلس النواب.

وضم الوفد رؤساء المجلس السابقين أسامة النجيفي وسليم الجبوري واياد السامرائي وحاجم الحسني إلى جانب نائب رئيس الوزراء الأسبق صالح المطلك.

وتناول اللقاء بحسب بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب، تلقته "بغداد اليوم"، "البحث في تطورات المشهد السياسي الحالي والتحديات التي تواجه البلد في خضم الأحداث المتسارعة في الأيام الماضية".

وناقش المشهداني مع الضيوف "التحديات التي تواجه العملية السياسية والموقف العراقي من الاحداث في سوريا إلى جانب الاستحقاقات الدستورية المقبلة في البلد".

وقدم المشهداني "تصوراته حول المشهد السياسي والاستحقاقات الدستورية المقبلة والتحديات التي تواجه العراق".

كما استمع رئيس مجلس النواب إلى آراء ووجهات نظر المسؤولين السابقين في ملفات مختلفة.



