كركوك.. هوية وطنية في مهب التجاذبات.. علم الإقليم "يعكر" صفو المحافظة

2025-02-07 22:55:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كركوك

علق رئيس هيئة الرأي العربية في كركوك ناظم الشمري، اليوم الجمعة (7 شباط 2025)، حول قضية رفع علم اقليم كردستان على مبنى ديوان محافظة كركوك، عادا ذلك سابقة خطيرة وانتهاكا للأعراف السياسية.

وقال الشمري في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "كركوك هي محافظة محافظة عراقية تابعة للحكومة الاتحادية المركزية من الناحية القانونية والإدارية ولا يحق لاي جهة سياسية رفع غير العلم العراقي فيها بأي صورة من الصور".

وأضاف أن "هيئة الرآي العربية في كركوك تستنكر رفع علم اقليم كردستان في مبنى ديوان محافظة كركوك في سابقة خطيرة تعد انتهاكا واضحا للأعراف السياسية المتعارف عليها داخل البلد"، مطالبا بـ"فتح تحقيق، وعدم تكرار هذه الأفعال، لأن علم الإقليم يرفع داخل محافظات كردستان فقط".

ويوم أمس، اكد النائب ارشد الصالحي رئيس الكتلة التركمانية النيابية رفضة رفع علم كردستان في مبنى محافظة كركوك.

وقال في تغريدة على موقع اكس بما أن الجميع يؤكد التزامه بالدستور العراقي وقرارات مجلس النواب، فإننا نؤكد على أهمية رفع العلم العراقي كرمز موحد لجميع العراقيين في أي استقبال رسمي داخل محافظة كركوك.

ودعا الجميع إلى التحلي بروح المسؤولية والحكمة، وتجنب أي ممارسات قد تؤدي إلى توتر العلاقات السياسية والاجتماعية في المحافظة، حفاظاً على استقرار كركوك وتعزيزاً لوحدة الصف الوطني.