2025-02-07 22:55:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى كشف وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، التفاصيل الدقيقة وخفايا عملية الاغتيال التي نفذتها تل أبيب الأمين العام حزب الله، حسن نصرالله. وقال غالانت في تصريحات للقناة 12 الإسرائيلية، إن عملية اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله كانت مقررة يوم الجمعة، كاشفا أن "نصر الله كان في الموقع المستهدف منذ أيام، وكان […]

The post وزير الدفاع "الإسرائيلي" يكشف تفاصيل عملية اغتيال حسن نصر الله appeared first on جريدة المدى.