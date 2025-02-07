ملك الأردن يجدد موقفه الرافض لتهجير الفلسطينيين من غزة والضفة ويطالب بضرورة استدامة وقف إطلاق النار في القطاع
2025-02-07 23:00:07 - المصدر: راي اليوم
عمان / ليث الجنيدي / الأناضول- جدد ملك الأردن عبد الله الثاني، الجمعة، موقفه الرافض لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، وفق بيانين للديوان الملكي، ولرئاسة الجمهورية أوردته وكالة الأنباء العراقية “واع”.
وذكر البيان الأردني أن الاتصال “تناول التطورات في المنطقة”.
ونقل عن ملك الأردن تأكيده “أهمية تكثيف الجهود العربية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في نيل كامل حقوقهم المشروعة”.… [+]