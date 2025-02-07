اخبار العراق الان

عاجل
الرئيسيةبي بي سي عربيموسوعة الفيديوهات › فيديو | ترامب: "علينا العودة إلى الله والدين"

فيديو | ترامب: "علينا العودة إلى الله والدين"

2025-02-07 23:20:02 - المصدر: بي بي سي عربي