"منشورات داعش" تضرب عامرية الصمود في الانبار

2025-02-07 23:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

استنفرت القوات الأمنية، اليوم الجمعة (7 شباط 2025)، في منطقة عامرية الصمود في الفلوجة، عقب رصد منشور مثبت في أحد الشوارع يحمل عبارة "الدولة الإسلامية في العامرية باقية وتتمدد".

وأفادت مصادر أمنية لـ"بغداد اليوم"، بأن الفرق المختصة باشرت عمليات بحث مكثفة، شملت مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة في محاولة لتحديد هوية الفاعلين.

كما نفذت القوات عمليات تفتيش وتحقيق مع عدد من المشتبه بهم لضمان عدم وجود أي تهديد أمني محتمل.







