وزير الخارجية: ميناء طنجة نموذج ناجح يمكن الاستفادة منه بتطوير الموانئ العراقية

2025-02-07 23:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أجرى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، رئيس المجلس الوزاري للاقتصاد، فؤاد حسين، اليوم الجمعة (7 شباط 2025)، زيارة عمل إلى ميناء طنجة المتوسط في المغرب.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "هذه الزيارة جاءت في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين واستكشاف فرص التعاون المشترك في مجال النقل البحري والخدمات اللوجستية".

واستمع وزير الخارجية خلال الزيارة، وفقاً للبيان "إلى شرح مفصل من مسؤولي الميناء حول آلية إدارته وتشغيله، بما في ذلك بنيته التحتية المتطورة والتقنيات الحديثة المستخدمة في تسريع عمليات الشحن والتفريغ".

وأضاف البيان "كما تم استعراض دور الميناء بوصفه أحد أهم المراكز اللوجستية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وإسهامه في تعزيز التجارة الدولية وتسهيل حركة البضائع بين أوروبا وإفريقيا والعالم العربي".

وأكد وزير الخارجية "على أهمية هذه الزيارة في تعزيز التعاون الاقتصادي بين العراق والمغرب" مشيراً إلى، أن "ميناء طنجة المتوسط يُعد نموذجًا ناجحًا يمكن الاستفادة منه في تطوير الموانئ العراقية".

وأوضح، أن "هذه الزيارة تأتي ضمن الجهود المستمرة لتنويع الشراكات الاقتصادية للعراق وتعزيز دوره في التجارة الدولية.

من جانبهم، رحّب مسؤولو ميناء طنجة بهذه الزيارة، معربين عن استعدادهم للتعاون وتبادل الخبرات لتطوير الموانئ العراقية، وبحث تفاصيل التعاون المشترك في مجالات النقل البحري والخدمات اللوجستية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للبلدين".