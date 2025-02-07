امطار وثلوج في اقليم كوردستان غدا السبت

2025-02-07 23:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تشهد مناطق في اقليم كوردستان وشمال العراق يوم السبت، هطول أمطار وثلوج.

وذكر بيان من مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن من المتوقع أن تبدأ أمطار متفرقة صباح يوم السبت في شمال غرب الإقليم وتمتد لاحقًا نحو مناطق سهول أربيل، كركوك، خورماتو، وجزء من مناطق گرمیان.

وأضاف أن في فترة المساء، يُتوقع أن تصل الأمطار إلى السليمانية وحلبجة، مع احتمالية تساقط مزيج من المطر والثلوج في بعض المناطق، لا سيما في مدينة السليمانية والمناطق الجبلية في شمال شرق الإقليم.